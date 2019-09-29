شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة «جنيفر» هل تطيح بـ«جونسون»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن بسبب علاقة مع امرأة أعمال استفادت من تمويل حكومي. وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» أمس (السبت)، أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون.

وبعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان أمس الأول أنها أبلغت المكتب المستقل للشرطة المسلكية (الهيئة المختصة بهذه القضايا)، ليجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون. وقال البيان إن أركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي أو شركاتها، كسبها بطريقة أخرى.

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ومن هذه العقود، اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني (11 ألفا ومئتي يورو) وآخر بقيمة 1500 جنيه (1700 يورو) في 2014 لشركتها «إينوتيك». كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا وحتى في نيويورك.

وذكرت «صنداي تايمز» أن أركوري حصلت أيضا على 15 ألف جنيه (17 ألف يورو) من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة.

وأضافت أنها نجحت في الحصول هذه السنة على 100 ألف جنيه إسترليني (112 ألف يورو) من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك.