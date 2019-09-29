شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تقيد تحركات ظريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

كشفت مجلة «فورين بوليسي» أن السلطات الأمريكية منعت وزير خارجية نظام الملالي جواد ظريف من مغادرة مقر إقامته والذهاب لزيارة مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، الذي يرقد بمستشفى في نيويورك.

ونقلت المجلة في تقرير نشرته أمس الأول، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله: إن المنع تم بسبب رفض إيران الإفراج عن مواطن أمريكي مسجون بشكل تعسفي، مقابل السماح لظريف بالزيارة.

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وقال المتحدث إن طهران تحتجز بشكل غير مشروع العديد من المواطنين الأمريكيين لسنوات، على حساب أسرهم وأصدقائهم الذين لا يستطيعون زيارتهم بحرية، مضيفا: نقلنا إلى البعثة الإيرانية أنه سيتم قبول طلب السفر إذا أطلقت إيران سراح مواطن أمريكي.

ووفقاً لـ«فورين بوليسي»، فقد تم تقييد مسؤولي الحكومة الإيرانية في جزء ضيق من مدينة نيويورك حول مقر الأمم المتحدة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن قيود سفر جديدة على المسؤولين الإيرانيين وأفراد أسرهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر قراراً يمنع أو يقيد دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء أسرهم من الدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة، بسبب استمرار سلوك إيران العدواني المهدد للأمن والسلام في المنطقة والعالم.