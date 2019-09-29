شكرا لقرائتكم ميزهو وميتسوي سوميتومو اليابانية تشاركان بإدارة اكتتاب أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت صحيفة اليابان الاقتصادية "نيكاي" إنه تم ترشيح مجموعة ميزهو المالية ومجموعة ميتسوي سوميتومو المالية للمشاركة في إدارة الطرح العام الأولي الذي تخطط له أرامكو السعودية.

ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.

وتعد ميزهو للأوراق المالية إحدى شركات أوراق المال التابعة لمجموعة ميزهو المالية داخل وخارج اليابان، وميتسوي سوميتومو نِيكّو للأوراق المالية التابعة لمجموعة ميتسوي سوميتومو المالية هي من ستشارك في طرح الاكتتاب.

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وتوجد 15 مجموعة مالية أخرى بما فيها سيتي غروب الأميركية. ولم تجب أرامكو حتى الآن عن استفسارات صحيفة "اليابان" الاقتصادية.

كما تعتزم الحكومة السعودية استخدام الأموال التي سيتم جمعها عن طريق إدراج شركة أرامكو في البورصة لتطوير صناعاتها المحلية.

فيما يتعلق بالإدراج العالمي تدرس أرامكو الأسواق الخارجية، ولا تزال بورصة طوكيو تواصل جذب الطرح إليها مع إعطاء الأولوية القصوى لبورصتها المحلية.

ومن الصعب التنبؤ بموعد الطرح، ومن جهة أخرى، يعتمد اختيار مدير الاكتتاب الرئيسي على حسب السوق الذي ستطرح به أسهمها.