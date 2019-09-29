الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدد 13 أكتوبر موعداً للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في تونس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تونس

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون عن تحديد يوم الـ 13 من أكتوبر المقبل موعداً للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأكد بفون في تصريحات لقناة (فرانس 24) أنه “عملياً وحسابياً الدورة الثانية ستكون يوم الأحد 13 أكتوبر 2019م، ونحن مستعدون لهذا الموعد”.

وأبدى بفون تخوفه من أن تكون الهيئة التي يرأسها “أمام معضلة كبيرة” بخصوص وضع المرشح المعتقل نبيل القروي، لوجود “فراغ في القانون الانتخابي” .. معرباً عن خشيته من أن يكون هناك “طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا استمر هذا الوضع”.

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ولفت إلى أن ”الهيئة طالبت بتمكين نبيل القروي من لقاء صحفي أو تلفزيوني، فالأمر أصبح معقداً أكثر في الدور الثاني، ومبدأ تكافؤ الفرص يفرض أن يكون المترشحان متساويين”.

وأضاف ان ”تعليق الانتخابات أمر غير وارد لأنه قرار غير سهل ومجلس الهيئة سيسعى لإيجاد حلول بقدر الإمكان”.

وشهدت تونس في 15 سبتمبر الحالي تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أستاذ القانون والسياسي المستقل قيس سعيّد، ورجل الأعمال المعتقل نبيل القروي.