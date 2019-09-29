شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى فاضحا قنوات الإخوان: أصبحت مثالاً للفشل و السخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى السعودى، محمد الشقاء، أن قنوات الإخوان تلقت صفعة مدوية بعد أن تجاهل المصريون دعوات الجماعة التحريضية، مشيرا إلى أن تجاهل المصريين لهذه الدعوات أكبر دليل على أن هذه القنوات الإخوانية فاشلة.

وقال الإعلامى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن قنوات ومنصات الإخوان الإعلامية فشلت فى تحقيق أهدافهم وأصبحوا مثالاً للفشل ومحلاً للسخرية، حيث انتهوا من حيث بدأت مؤامرتهم، متابعا:"ما نراه لا يعدو ظاهرة صوتية وتلفيقات لحشد ما تبقى من مجتمع لم يصله حتى الآن خطر هؤلاء على الأمة".

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وأشار محمد الشقاء، إلى أن تجاهل المصريين لدعوات الإخوان التحريضية وفضح مؤامراتهم هو شاهد على فشل ذريع للإخوان ومن تحالف معهم فكرياً ونهجاً وهدفاً، متابعا أن هذا التحالف بين الإخوان والدول المعادية لمصر هدفه النيل من مصر وجيشها وشعبها عبر خلق الزعزعة والشكوك والأكاذيب؛ لكنهم كالعادة فشلوا.