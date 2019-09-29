شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: الوفد سيقدم أداءً قويا فى انتخابات المحليات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن شباب الوفد يتميز بوعيه وثقافته وخبرته السياسية التى توارثها عن حزب يمتد جذوره لأعماق الوطنية المصرية، ومؤكدا أن الحزب سيقدم أداءً قويا فى انتخابات المحليات المقبلة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات معسكر شباب الوفد المقام فى مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدى، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الورث للوطنية الحقيقية وحب الوطن والمبادئ والقيم والتقاليد هى الميزة الحقيقة التى زرعها الأباء والأجداد فى أبنائهم من الوفد، لتميزهم عن شباب مصر.

وأضاف "أبوشقة" أنه منذ اليوم الأول لتولى رئاسة حزب الوفد، كان عهده مع الله أن يعمل كل الوفديين شبابًا وشيوخًا ونساءًا على قلب رجل واحد من أجل أن يكون الوفد حزب قوى يعمل بقوة على الساحة السياسية.

ولفت "أبو شقة" إلى أن الحزب فى مفهوم العمل والفقه السياسى لا يمارس عملًا عشوائيًا، لكن يعمل من خلال ضوابط وأسس علمية ممنهجة، لبناء حقيقى لحزب يلعب بقوة على الساحة.

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وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب لم يكن فى ميزانيته سوى 400 ألف جنيه، وكانت ميزانية الجريدة وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات صفر، وكانت هناك رهانات بعدم الاستمرار فى القيادة لشهر واحد، لكن بعزيمة الوفديين، استمر الوفد واستمرت جريدة الوفد فى تقدم.

وأشار "أبوشقة" إلى تشكيل لجان المحافظات لحزب الوفد، وتشكيل اللجان النوعية على غرار اللجان النوعية بمجلس النواب، بالإضافة لتشكيل لجان جديدة كلجنة ذوى الإعاقة ولجنة المواطنة.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن الأحزاب القوية يجب أن تكون على استعداد لخوض أى انتخابات فى أى وقت، وهو ما يُعكف عليه الآن بانتشار الوفد فى كل ربوع مصر، فكان انطلاق مبادرة الوفد مع الناس، بلقاءات واجتماعات، ثم كانت اللقاءات مع المسئولين للإجابة على الأسئلة الحائرة بين الجميع، فكان الوفد همزة الوصل بين المواطن والمسئول.