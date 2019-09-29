شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين غيتة: منظمة العفو الدولية تقدم غطاء سياسى للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين غيتة عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت موقف مصر والدولة المصرية على تلاحم الشعب وكل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن أى محاولة للتشكيك فى العلاقة بين الجيش والشعب لن تؤتى ثمارها على الإطلاق.

وأضاف غيتة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما تحدث عن وجود مؤامرة ضد البلاد فهو يتحدث بمعلومات، لافتا إلى أن مصر وجهت رسالة للعالم كله بأنها آمنة ومستقرة ولا يمكن أن يكون أن تنجح أى محاولات لضرب استقرار البلاد.

وأوضح أن بيان منظمة العفو الدولية يؤكد تضامن المنظمة مع الجماعات والعناصر الإرهابية والمتطرفة، فالمنظمة اعتادت أن تقدم غطاءً سياسيًا لكل الجماعات والعناصر الإرهابية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال ردًا على سؤال حول دعوات التظاهرات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية: "كنا بنتكلم من أسبوع قبل ما نسافر فى الموضوع ده، يا مصريين خلى بالكم مش هايسيبوكوا تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة، وهى حرب بينا وبينهم، هى مجموعة قد كده والشعب كله تصدقوهم إزاى؟، والإعلام عليه دور أكبر وعوا الناس أكتر، مصر مكانها كبير قوى ومكانة مصر بشعبها".