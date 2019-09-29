شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل دعواتها التحريضية.. خبير سياسى يكشف مخطط الجماعة الفوضوى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان ستسعى لاتباع مخطط تحريضى جديد بعد فشل دعواتها التحريضية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان ستسعى إلى اتباع أساليب وأنماط للتحرك وطرح البديل لكي لا تخسر مؤيديها الذين أصيبوا بالإحباط بسبب فشل الدعوات التحريضية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الإخوان ستسعى لتغيير الخطاب السياسي والإعلامي لنقل رسالة أخرى مضللة وغير صحيحة بأن المعركة لم تنتهي وأنها ستواصل خطابها المزيف والملون مع العمل على التأكيد على أن الجماعة لن تتوقف عن هدفها في تحريك الشارع في الداخل بل وأتباع أسلوب جديد .

وتابع الدكتور طارق فهمى، أن الإخوان ستركز على الاعلام الموجه ومحاولة خلق مظلومية جديدة والاحتكام إلى الخارج ومحاولة تأليب المنظمات الدولية والإقليمية على مصر، ومحاولة إحياء أحداث شهدتها مصر وركوب الموجه من جديد .