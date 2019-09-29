صحيفة: نتنياهو سيعيد التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس ريفلين

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "سيعيد تفويضه" إلى الرئيس رؤوفين ريفلين بعد عدم قدرته على تشكيل الحكومة.

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل.

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كان مكتب الرئيس الإسرائيلي أعلن ، يوم الأربعاء، أن الرئيس كلف نتنياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ويأتي هذا الإعلان رغم حلول حزب "أزرق-أبيض" بزعامة بيني جانتس في المركز الأول للانتخابات التشريعية، حيث حصل ذلك الحزب على 33 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، بفارق مقعد عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم ، لم يستبعد جانتس التحالف مع الليكود لكنه قال إنه لن يفعل ذلك مع نتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام.