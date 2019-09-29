هيئة الأنفاق: إنشاء 8 كباري علوية بمسار القطار المكهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إنه يجري البدء في أعمال تنفيذ مشروع القطار المكهرب "السلام – العاصمة الإدارية".

وأضاف "رأفت" في تصريحات لمصراوي، السبت، أن تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات، من خلال شركات مقاولات مصرية، موضحا أن كل شركة تقوم على تنفيذ منطقة محددة من المشروع الذي يبلغ طوله 70 كم.

وأشار إلى أن مسار المشروع يتضمن إنشاء 140 كم أسوار طوالي على جانبي القطار، كما يتضمن إنشاء 8 كباري علوية (4 كباري لمرور السيارات أعلى القطارات بمداخل المدن الجديدة والتقاطعات، بجانب 4 كباري علوية مكهربة لمرور القطار أعلى الدائري الأوسطي والإقليمي).

ولفت المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق إلى أن الهيئة مسئولة عن التنفيذ فقط، ولم يتم تحديد جهة التشغيل حتى الآن، ولم يتضح حتى الآن هل سيتم تسليم إدارة القطار المكهرب لهيئة السكك الحديدية للتشغيل، أم إلحاقها بإحدى الشركات الأخرى.

ويشمل المسار النهائي للقطار 11 محطة: "عدلي منصور، والعبور، والمستقبل والشروق 1، والشروق 2، والورش، وبدر، والروبيكي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان"، بطول 69.600 كيلو متر.