محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية من مجموع 180 درجة إلى مجموع 178 درجة.
وأكدت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن القرار جاء تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية لمن لم يُمكنه مجموعه من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية.
وأوضح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه سيجري ترتيب مجموع الطلاب المتقدمين ترتيباً تنازلياً مراعاة للبعد الأُسري والاجتماعي تيسيرًا على الأهالي.
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