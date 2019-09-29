مجلس النواب الأمريكي يحبط مسعى للجمهوريين لمنع تحقيق مساءلة ترامب‎

رفض مجلس النواب الأمريكي الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، اليوم الجمعة، مشروع قانون جمهوريًا يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة الرئيس دولاند ترامب تمهيدًا لعزله، والذي أعلنت عنه رئيسة المجلس نانسي بيلوسي هذا الأسبوع.

ورفض مشروع القانون الذي تقدم به كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في المجلس 222 نائبًا مقابل 184، وجرى التصويت على أساس حزبي بشكل كبير.

ويبرز مشروع القانون ونتيجة التصويت عليه الانقسام العميق بين الحزبين في مجلس النواب، حول مسعى التحقيق في سلوك ترامب المنتمي للحزب الجمهوري.