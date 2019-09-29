السعودية تجدد تأييدها لجهود مصر في مكافحة الإرهاب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

Advertisements

وأكد المصدر تضامن المملكة التام ومؤازرتها لمصر في الحرب على الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري.

وكانت القوات المسلحةقد اعلنت، مساء الجمعة، مقتل وإصابة ضابط و9

جنود، أثناء عمليات لمداهمة بؤر إرهابية، كما كشف نتائج عمليات عسكرية وأمنية، خلال الفترة الماضية.

وقال الجيش في بيان إنه دمر عشرات الملاجئ والعربات التي يستخدمها الإرهابيون، وقتل أكثر من 100 مسلح متشدد، في مناطق متفرقة من البلاد.