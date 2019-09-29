إحالة 7 متهمين بخلية ميكروباص حلوان للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إحالة 7 متهمين من أصل 32 متهما، فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 12 نوفمبر القادم للنطق بالحكم وشملت قائمة المحالين محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، ومحمد عبد الله، فيما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي «رئيس وحدة مرور المنيب»، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي «من قوة إدارة مرور الجيزة» بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 إبريل 2016.



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