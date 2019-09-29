تقرير يفضح ممارسات قطر والجزيرة ضد مصر

في إدانة واضحة لممارسات قطر الداعمة للإرهاب وسيناريوهات الفوضى ضد الدول العربية وفي القلب منها مصر، فضح تقرير لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأميركي ميمري ممارسات قناة الجزيرة ضد الدولة المصرية وتحريضها المستمر على التظاهر وإثارة الأزمات.

مزاعم المقاول الهارب

وأشار المعهد في تقرير له، إلى أنه بالرغم من أن السبب وراء الاندلاع المفاجئ للاحتجاجات الأسبوع الماضي كان مزاعم المقاول الهارب محمد علي، فإن الحملة التي قام بها الأخير عبر السوشيال ميديا تم الترويج لها على نطاق أوسع بشكل متعمد من قبل قناة الجزيرة وغيرها من المنابر الإعلامية الأخرى في قطر التي منحته مساحة كبيرة على المنصة كجزء من العداء بينها وبين القاهرة، ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

صفحات السوشيال ميديا

وذهب التقرير إلى القول بأن مذيعي وصحفيي الجزيرة نشروا عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا تقارير وتعليقات تصور الأحداث في مصر على أنها «موجة احتجاجات» ضد الرئيس، ولعب المذيعون بالقناة القطرية دورا واضحا في التحريض على الاحتجاجات، ومنها ما كتبه أحمد منصور على تويتر، بأن السيسي لم يذهب إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن من أجل «مراقبة الوضع في مصر من الخارج والسعي للجوء».

كذب موظفي الجزيرة

وزعم في تغريدته أن السيسي لن يرجع إلى مصر، وهو ما تبين كذبه بعد عودة الرئيس عقب مشاركته الناجحة في أعمال الجمعية والتي التقى خلالها بعدد من أبرز قادة العالم في مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

في سياق متصل، تواصل قناة الجزيرة القطرية، أكاذيبها وإدعاءاتها المستمرة ضد الدولة المصرية، من خلال تزييف الحقائق، لنشر الفوضى في المجتمع، إضافة للدور التخريبي الذي تقوم به الجزيرة في المنطقة العربية، بدعم الجماعات الإرهابية، وتوفير الملاذات الآمنة حتى أصبحت القناة الراعي الرسمي للتنظيمات الإرهابية.

القناة تمارس الانتهاكات

وحول هذا الأمر، قال جابر المري المعارض القطري، إن قناة الجزيرة القطرية تمارس الانتهاكات بحق الدول العربية، وهي سبب تدمير دول عديدة، من خلال دعمها للجماعات الإرهابية، وأصبحت الملاذ الآمن لهم لنشر الفوضى في المنطقة، لافتا إلى أن الفترة الحالية على الجميع الحذر من القناة القطرية، ومن يدعمها من الأسرة الحاكمة في قطر.

نشر الفوضى في مصر

وأضاف المعارض القطري في تصريح له، أن الجزيرة القطرية تمارس نفس الأسلوب حاليا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، ونشر الفوضى في مصر، فلا بد من الحذر من هذه التحركات، موضحا أن أسرة حمد بن خليفة آل ثاني هي من تكلف القناة القطرية بالتحركات ضد الدول العربية، والهدف الرئيسي هو تهديد أمن واستقرار مصر والوطن العربي.

استهداف أمن مصر

وتابع أن هذه القنوات الإرهابية تعمل على استهداف أمن واستقرار مصر، وإذا سقطت الدولة المصرية سقطت جميع الدول العربية، فعلى الشعب المصري أن يعي ما يحاك من مؤامرات قطرية وتركية.

وفي هذا السياق، قال تقرير بثته قناة «مباشر قطر»، إن قناة الجزيرة القطرية ومن خلفها قنوات الفتنة الإخوانية، لا تزال محل سخرية واستهجان، بعد انكشاف فضيحتهم في فبركة عدد من مقاطع الفيديو، زعموا أنها لتظاهرات في أنحاء متفرقة في مصر.

صفعات مدوية للمنبر

Advertisements

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية أن محللين سياسيين خليجيين وجهوا صفعات مدوية للمنبر الخبيث لتميم الإرهاب، مؤكدين أن مصر ماضية في نهضتها وتطورها، مشددين على أن حملات المافيا القطرية وتنظيم الإخوان الإرهابي ضد البلاد فشلت فشلاً ذريعًا.

منصات الإعلام الموجه

وتابع التقرير، «بدايةً أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، كون منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساته».

إعلام القص واللصق

وبحسب التقرير، فإن المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر أكد في تغريدات عدة أن النهضة التي تشهدها مصر لن يؤثر فيها إعلام القص واللصق، والدول الحاقدة الكارهة لاستقرار الأمة العربية، فيما أكد الإعلامي السعودي محمد الشقا أن مواجهة أكاذيب قناة الجزيرة يؤكد أنها تسعى لخدمة أهداف جماعة الإخوان، خاصة أن القناة تتبع نفس أسلوب الإخوان في الكذب والتضليل.

مواجهة أكاذيب الإخوان

ولفت الشقا في السياق ذاته، إلى أن مواجهة أكاذيب الإخوان وقناة الجزيرة يتم من خلال العودة لتاريخهم في الفبركة والتذكير بحوادث شبيهة استخدمت فيها الجماعة أسلوب الخداع والأكاذيب من خلال حملة شاملة توضح للرأي العام تاريخ زيف جماعة الإخوان واستخدامهم أسلوب الفبركة.

زيف الآلة الإعلامية

وقال الإعلامي السعودي إن التصدي لأكاذيب الجزيرة والإخوان يتم عبر المواطن المصري نفسه من خلال ما يتم تناقله حول حقيقة ما يحدث في المجتمع كما حدث في ميدان التحرير وكوبري 6 أكتوبر والسويس عندما قام مواطنون وعرب بتصوير هذه الأماكن وأنها خالية من المظاهرات وكشفوا زيف الآلة الإعلامية الإخوانية ومنصاتها الاجتماعية.

ممارسات قنوات قطر الداعمة للإرهاب

التحريض المستمر على التظاهر والإثارة في مصر

تصوير الأحداث في مصر على أنها موجة احتجاجات

ممارسة قناة الجزيرة أكاذيبها وإدعاءاتها ضد مصر

تزييف الحقائق لنشر التخريب والفوضى في المجتمع

دعم الجماعات الإرهابية وتوفير الرعاية الإعلامية لهم