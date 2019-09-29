كأس الـ”كاف”.. نهضة بركان يفوز على ضيفه الغاني ويتأهل لدور ما قبل المجموعات

التحق فريق نهضة بركان، بمواطنه حسنية أكادير، للدور الإقصائي القادم، الذي سيؤهل لدور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد أن انتصر على ضيفه أشانتي غولد الغاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم لسبت، بالملعب البلدي لبركان.

وأنهى الفريق المغربي الأمور مبكرا، في الجولة الأولى، التي أنهاها منتصرا بهدفين اثنين دون رد، وقعهما كل من البوركينابي يوسوفا دايو، في الدقيقة 30، بكرة مقسية رائعة، ثم زيد كروش، في الدقيقة 45.

الجولة الثانية، عرفت سيطرة كلية للفريق البرتقالي، الذي حلق عددا كبيرا من الفرص السانحة، لكنه فشل في تحويلها إلى هدف ثالث، في حين لم يقو الفريق الضيف على خلق فرص حقيقية تهدد مرمى الحارس زهير العروبي.

لتنتهي المباراة بانتصار أبناء عاصمة البرتقالي، بهدفين دون رد، ضمنا له التأهل للدور القادم، الذي سيؤهل لدور المجموعات، مع العلم أن مباراة الذهاب في غانا، كانت قد انتهت لصالح أشانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.