طنجة تنتفض ضد “أمانديس”.. عروس الشمال تضيء بالشموع احتجاجا على غلاء الكهرباء -صور

تفاعل العديد من سكان مدن الشمال، اليوم السبت، مع حملة إطفاء الأنوار لمدة ساعتين، التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كخطوة احتجاجية أولى ضد ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء من قبل شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير القطاع.

وتظهر الصور التي تداولها نشطاء “فايسبوك” على نطاق واسع عددا من المحلات التجارية والمنازل السكنية قد انخرطت بشكل كبير في حملة إطفاء الأنوار وعوضتها بأضواء الشموع، ابتداء من الساعة الثامنة إلى غاية العاشرة ليلا، تنديدا بارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء.

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وسبق لسكان مدن الشمال أن خرجو في مسيرات بالآلاف قبل 3 سنوات، فيما عُرف بـ “ثورة الشموع” والتي طالبت برحيل شركة “أمانديس” من تدبير قطاع الماء والكهرباء نظرا لتوصل العديد من المواطنين بفواتير وصلت إلى مليون سنتيم .