شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن زايد: إيران مستمرة في دعم وتسليح الإرهاب فى المنطقة والان مع التفاصيل

أكد الشيخ "عبد الله بن زايد" وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، أن إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، وأن بلاده لن تتخلى عن حقها بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران.

وقال خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوك إيران.

وأكد عبد الله بن زايد، أن "الإمارات لن تتخلى عن حقها في السيادة على جزرها التي تحتلها إيران".

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ووصف "ابن زايد" الاعتداءات على السعودية، وآخرها على منشآت "أرامكو"، في كلمته بالأمم المتحدة، بأنها لا تمس بأمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الامارات تؤيد حلا شاملاً للقضية الفلسطينية يضمن قيام دولة مستقلة.

وشدد الإمارات ستواصل جهودنا لإنقاذ اليمن من أزمته والتصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وافتتح الشيخ عبد الله بن زايد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوجيه تحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري؛ أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية للأبحاث، معتبرا أنه بهذه الخطوة الكبيرة تبدأ دولة الإمارات عصرا جديدا للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.