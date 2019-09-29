شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مصرية تعرض مكالمة مسربة بين اردوغان وأبنه يفضح فسادهم والان مع التفاصيل

عرضت قناة "extra news"المصرية مكالمة مسربة بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونجله "بلال"، كشفت مدى فساد العائلة الحاكمة والاستبداد الذى يمارسه النظام الحاكم على الأتراك فضلاً عن نهب ثرواتهم واستخدام كافة الأساليب الخسيسة للتخلص من معارضيهم.



ودارت المكالمة حول كيفية تهريب أموالهم التى جمعوها بطرق غير مشروعة خارج تركيا من أجل حمايتها، كما نصح أردوغان نجله بأن يتخذ كافة الإجراءات التى تضمن عدم كشف أمرهما، وأن يبلغ شقيقه الأكبر وعمه وزوج عمته وكافة العائلة بفعل ذلك، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية أجرت تفتيشاً فى منازل بعض من ينتمون إلى حزبه بتهم الفساد المالى.

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واحتوت المكالمة على شخصية تسمى "بيرات" نصح أردوغان نجله بأن يأخذ عمه إليه وينظروا ماذا سيفعلون بالأموال الضخمة التى بحوذتهم، وهو ما تم بالفعل وأقترح أن تعطى بعض الأموال إلى رجل الأعمال التركى فاروق كاليونجو، كى يتصرف بها كما تصرف فى الأموال السابقة.

وأكدت "extra news"، على أن هذه المكالمة تم تجميعها على عدة مراحل فهى ليست مكالمة واحدة بل عدة مكالمات، تكشف مدى فساد عائلة الرئيس التركى وتحمها فى ثروات الشعب التركى ونهبها.



