اكد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الاحد، انه متواجد في بغداد، فيما نفى الانباء بشأن سفره الى تركيا.
وقال الساعدي في حديث لـ الخليج 365، ان "ما تم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفري الى تركيا عار عن الصحة"، مبينا "انني متواجد في بغداد".
واضاف الساعدي "انني امتثل للاوامر العسكرية"، لافتا الى "انني لا املك اي صفحة او حساب على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأفاد مصدر امني، امس الجمعة، باحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، فيما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا ان الساعدي غادر العراق وتوجه الى تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الوهاب الساعدي لـ الخليج 365: متواجد ببغداد ولا صحة لسفري الى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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