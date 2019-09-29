كوبا تنتقد بالأمم المتحدة حظرا أمريكيا على رئيسها السابق

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/9/29 01:29 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو - أرشيفية
انتقدت كوبا واشنطن في الأمم المتحدة، السبت، لمنعها الرئيس السابق راؤول كاسترو وعائلته من دخول الولايات المتحدة.
وأعلنت واشنطن، الخميس، حظرا يمنع كاسترو وعائلته من السفر إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "هذا عمل بلا أي تأثير عملي، ويراد منه الإساءة لكرامة كوبا".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أنّ سبب الحظر دعم راؤول كاسترو (88 عاماً) للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واتهم كاسترو أيضاً بانتهاك حقوق الإنسان في ظل دوره المستمر كأمين عام للحزب الشيوعي الحاكم.
وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعهد بوضع حد للاشتراكية في أمريكا اللاتينية، في موقف تردد صداه بين العديد من الكوبيين والفنزويليين المنفيين في ولاية فلوريدا ذات الأهمية السياسية.
واتهم رودريجيز ترامب بإرضاء "الكوبيين-الأمريكيين ذوي الميول اليمينية المتطرفة" قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل، في كلمة استمرت ضعف الوقت المسموح به، 15 دقيقة.
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