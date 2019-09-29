- 1/2
- 2/2
السبت 28 سبتمبر 2019
الزعيم التركي فتح الله جولن
كتب
الخليج 365
قال الزعيم التركي فتح الله جولن، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يصغي إلى أحد وخاصة إليه، مضيفًا: "لديه أحكام مسبقة عنا، إنه يتهمنا بالإرهاب ويتهمني شخصيا بأنني رأس الإرهاب وقد أصدروا ضدي أحكامًا متعددة بالمؤبد، لذلك ليس لدي شيء أوجهه إليه".
وأضاف "جولن"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه يمكن للبلدان الديمقراطية والدول الغربية ودول العالم الإسلامي أن تتخذ تجاهه موقفًا موحدًا للضغط عليه كي يتراجع عن استبداده، موضحًا أن هذا يعد السبيل الوحيد لكي تتوقف الفوضى والاضطرابات التي تشهدها تركيا حاليا.
وتابع : "هذا أيضًا ما أخبرني به صديق محب للخدمة كان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة أردوغان من قبل".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| فتح الله جولن: أردوغان رئيس استبدادي ولايمثل تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.