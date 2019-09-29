ترند الموجز| الأهلي يضرب كانو برباعية..وتفاصيل مثيرة وراء الجدة ’’الكتعة‘‘.. والسوشيال ميديا تطالب بإعدامها.. وحقيقة اعتقال سياسيين بسبب انتقادهم للنظام

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، وهاشتاج «#الإعدام_لخال_و_جدة_الطفلة_جنة» يتصدر «تويتر».. ومغردون: لم يرحموا ملاكًا بريئًا طاهرًا، و’’الكتعة‘‘ تظهر من جديد.. القصة الكاملة لجدة الطفلة جنى واعترافاتها.. وطبيب نفسي يكشف تفاصيل شخصيتها، وحقيقة اعتقال شخصيات سياسية بسبب انتقادهم للنظام.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الأهلي يسحق كانو سبورت برباعية ويتأهل لدور المجموعات الإفريقي

حقق الأهلي فوزا كبيرا أمام كانو سبورت الغيني، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب في غينيا، بهدفين نظيفين، لتصبح نتيجة المباراتين 6-0، ليتأهل المارد الأحمر إلى مرحلة المجموعات.

وسجل المالي أليو ديانج هدف الأهلي الأول في الدقيقة 8، متابعة رائعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف جونيور أجايي يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 48، ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 54.

واختتم صلاح محسن أهداف اللقاء، مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وسيطر الأهلي بشكل كامل على مجريات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة.

(شاهد الأهداف من هنا)

هاشتاج «#الإعدام_لخال_و_جدة_الطفلة_جنة» يتصدر «تويتر».. ومغردون: لم يرحموا ملاكًا بريئًا طاهرًا

تصدر هاشتاج «#الإعدام_لخال_و_جدة_الطفلة_جنة» مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وذلك عقب وفاتها بسبب التعذيب على يد جدتها في المنصورة بالدقهلية.

وغرد خالد جاد قائلًا: «لم يرحموا ملاكاً بريئاً طاهراً، ارتكبوا ابشع الجرائم في حق تلك الطفله البريئة التي لم تتجاوز الأربعة أعوام، ماتت بعد اغتصابها و تعذيبها هي و اختها و كيهما بالنار، ذهبت الى ربها ملاكاً تُلحق في السماء، لتُلاحق جدتها و خالها اللعنات الى يوم يُبعثون».

كما غرد محمود البزاوي قائلًا: «رحم الله جنى ضحية الجهل و قلة الوعي و قلة الإنسانيه.. و ياريت يبقى في متابعه دايما من خلال الدوله على حضانة و حقوق الطفل لان اكيد في زي جنى كتير و مش هانسمع عنهم إلا بعد فوات الآوان.. ربنا يرحمك و يفرحك بالجنه و نعيمها».

كما دون حساب يحمل اسم «باد» قائلًا: «اللهم انهم اذوها وهي عاجزه عن رد اذاهم فسلط عليهم من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم».

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’’الكتعة‘‘ تظهر من جديد.. القصة الكاملة لجدة الطفلة جنى واعترافاتها.. وطبيب نفسي يكشف تفاصيل شخصيتها

"الكتعة" شخصية شريرة، قدمتها الفنانة الراحلة نعيمة الصغير، في فيلم العفاريت لعمرو دياب ومديحة كامل، حيث كانت تخطف الأطفال وتعذبهم عذابا شديدا، وبعد مرور السنوات، ظهرت كتعة جديدة، إذ عذبت سيدة بمحافظة الدقهلية، حفيدتيها "جنى" 5 سنوات، وأماني 6 سنوات، لتتوفى الأولى متأثرة بإصاباتها.

وتحولت حادثة الطفلة جنى إلى قضية رأي عام، بسبب بشاعة ماحدث لها، حيث تم تعذيبها وحرقها واغتصابها على يد جدتها وخالها.

وأعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن وفاة الطفلة جنى، صباح السبت، نتيجة التعذيب على يد جدتها، بعد توقف عضلة القلب متأثرة بإصاباتها.

وقبل يومين، أجرى فريق طبي بمستشفى المنصورة جراحة بتر الساق اليسرى للطفلة، قبل أن تلفظ أنفساها الأخيرة.

وتمكن الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شربين، من إلقاء القبض على 6 أشخاص وهم أم الطفلة وجدها وأخوالها الثلاثة، وضبط الطفلة وتبين أن بجسمها عدد من الإصابات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بعرض الطفلة على الصحة، وبيان ما بها من إصابات، وتحديد أسباب الجروح والحروق فى جسدها، وتم توجيه تهمة هتك عرض الطفلة جنة وشقيقتها لهم.

اعترافات متضاربة للجدة

وبحسب البوابة نيوز، بعد إلقاء القبض على الجدة أدلت باعترافاتها أمام ضباط وحدة مباحث مركز شربين بأنها لم تقصد تعذيبها بل تأديب الطفلة ومحاولة إثنائها عن التبول اللا إرادي، لتعاود مرة أخرى بتغيير تلك الأقوال والادعاء بأن الطفلة تعرضت للحرق بسبب سقوط زيت مغلي على جسدها أدى إلى إحداث إصابتها، ثم تعود برواية ثالثة أن الطفلة أصيبت بحروق جراء اشتعال النيران بها.

وبالعرض على النباية العامة قررت حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

استشاري طب نفسي يشرح شخصية الجدة

وفي سياق متصل، رجّح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي في حديث مع "العربية.نت" أن تكون الجدة تعاني من اضطرابات نفسية حادة تُسمى "الشخصية السيكوباتية" التي تعتبر أحد أخطر أنواع الشخصيات وأعنفها، حيث تميل هذه الشخصية إلى التجرد من مشاعر الحب والعاطفة رغم إدراكها لكل التصرفات التي تقوم بها.

وأوضح فرويز أن "الشخصية السيكوباتية لا تعاني من مرض عقلي لكنها تصنّف على أنها مرض نفسي".

وتابع: "هذه الشخصية تميل للعنف بشكل عدواني ولا تشعر بأي نوع من تأنيب الضمير بعد ارتكابها لأعمال العنف". وأكد أن "مثل هذه الشخصية تكون عادةً منبوذة من المجتمع ولا تستطيع تكوين علاقات اجتماعية سوية".

واعتبر أنها "شخصية لا تقل خطورة عن الأمراض العقلية بل إنها أخطر من العديد من الأمراض العقلية". وأضاف أن "تكوين مثل هذه الشخصية يأتي كمزيج من اضطرابات اجتماعية ووراثية بالإضافة لظروف اجتماعية معينة".

القومى للطفولة والأمومة يتحرك

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من جانبه، أصدر المجلس القومى للطفولة والأمومة، بيانا ينعي فيه وفاة الطفلة جنى محمد سمير، البالغة من العمر 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد عائلتها في محافظة الدقهلية، وفي الوقت ذاته أعلن عن تحركه بشكل عاجل لإنقاذ شقيقتها.

وطالبت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبار الجريمة هى قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقاً لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصرى وهى الإعدام.

وأكدت العشماوي في بيان لها، أن المجلس يتخذ حاليا كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة الطفلة "جنة" فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسى لها، حيث سيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر فى إخراجها من المكان الذى تتعرض فيه للخطر وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.

وشدد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة على أنه جارى العمل على تسليمها لعائل مؤتمن أو إيداعها إحدى دور الرعاية الآمنة لحين زوال تعريضها للخطر، مشددة أن المجلس لا يتهاون ابدا فى تقديم كافة سبل الحماية للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم والتى نص عليها القانون والمواثيق الدولية، منوهة أن هذا هو دور المجلس الأصيل من خلال آلياته وهى خط نجدة الطفل 16000 ولجان الحماية بالمحافظات.

البداية

تبين من التحريات أن الطفلة جنى (5 سنوات) وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ 4 سنوات.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، انتقلت الطفلتان إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها، رغم رفض الجدة الشديد لذلك "قالت لها أنا موديالي واحدة راجعة لي 3 جتت"، وفقا للعمة، مضيفة أنه منذ ذلك الحين انقطعت علاقتهم بالفتاتين تماما لمنعهم من زيارتهما أو معرفة أخبارهما، رغم محاولاتهم المتعددة،

التعذيب

وشهدت قرية كريم بساط الدين، التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية، واقعة تعذيب جدة، وتدعى "صفاء"، للطفلة جنى، حيث قامت بضربها باستمرار وكيّها بآلة حادة ساخنة عقابا لها على تبولها اللاإرادي.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية بإستقبال مستشفى شربين العام للطفية جني محمد سمير 5 سنوات ومقيمة بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث وصلت إلى المستشفى مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

الاغتصاب

تبين من التحريات أن خال الطفلة جنى قام بتقييدها واغتصابها، وتم تداول معلومات أن عملية الاغتصاب تكررت أكثر من مرة.

وصرحت عمة الطفلة، أماني سمير، أن خالها قام باغتصابها، حيث قالت: "إن البنت قالت لأبيها «خالي كان بيكتفني وبيعمل فيا كذا وكذا اللي هو يغتصبها يعني، وجدها وأمها كانوا بيسيبوه ومداريين عليه»".

ولإخفاء آثار الاعتداء الرهيب، قامت الجدة بتسخين آلة حادة وكيّ الطفلة في مختلف أنحاء جسمها، الطفلة التي أصبحت تتبول لا ارادياً بسبب الفشل الكلوي الذي أصابها جراء الحروق في مناطق حساسة من جسمها، كذلك ترددت بعض المعلومات عن استئصال رحمها جراء تضرره من الاعتداء الجنسي.

بتر الساق

أجرى أطباء مستشفى المنصورة الدولي، أمس، عملية بتر للساق اليسرى للطفلة جنى، وأكد تقرير الحالة الطبية للفتاة بالمستشفى، أن الطفلة "جنة" وصلت محولة من مستشفى شربين المركزي، مصابة باعتداء من آخرين وبالكشف الطبى الظاهرى تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي الأيسر.

وبسبب ربط الفتاة ومحاولة هربها تضررت رجلها اليسرى بشكل كبير، وذلك بعد أن ضربتها والدتها بالعصى عليها، ما دفع بالأطباء، بعد نقلها الى المستشفى ببتر رجلها.

كما يوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والمريضة محجوزة بالمستشفى قسم عناية الأطفال من يوم السبت المرافق 21/9/2019، والأربعاء الموافق 25/9/2019 تم بتر جزء من الطرف السفلي الأيسر والجزء المبتور بثلاجة المستشفى وتم إبلاغ الأهل والنيابة".

والد الطفلة: بنتي اتحبست 10 أيام بجروحها حتى تعفنت

أكد محمد سمير حافظ، والد الطفلة جنى: "بنتي اتحبست 10 أيام بجروحها وحروقها في بيت جدتها لأمها، لحد ما رائحة الجروح ظهرت في المكان".

وأضاف: "أم جنى كانت واقفة تتفرج وجدتها بتحرق في جسمها، وجنى قالت لي علي كل حاجة حصلت لها، وأن جدتها بتعذبها بالكي بالشقرف، وخالها رضا ماسكها ومامتها واقفة تتفرج، وبنتي الأخرى أماني عمرها 6 سنوات كانت تبكي مش قادرة تساعد أختها، والست دي محدش قادر عليها خالص".

وتابع الأب تصريحاته لصحيفة "الوطن" أن ابنته "أماني لازالت معهم في بيت جدتها لأمها، ويضربوها لكي تشهد أن أختها الصغيرة جنى هي من وقعت على زيت مغلي حتى تنجو الجدة من العقاب، ومن يريد أن يساعدني يأخذ بنتي منهم، حرام تفضل معهم بعد تعذيبها على يد جدتها وأمام أمها".

وبحسب اليوم السابع، تقدم والد الطفلة جنة، ببلاغ جديد يتهم فيه أسرة طليقته بتعذيب ابنته الأخرى أماني 6 سنوات، وحمل البلاغ رقم 15 أحوال مركز شربين.

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حقيقة اعتقال شخصيات سياسية بسبب انتقادهم للنظام

بعد تردد أنباء على مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر- فيسبوك- انستغرام» عن اعتقال بعض الشخصيات بسبب انتقادهم للأوضاع الحالية بالوطن، كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة اعتقال بعض الشخصيات بسبب انتقادهم النظام، كما يزعم البعض.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لا يوجد شيء اسمه تنتقد فتعتقل، ما يحدث على الأرض، أنها تتجاوز الاعتراض وتصل للتحريض، فتتبنى دعوات تحريض فيها ضرر للآخرين، وتجاوز للقانون، عندما تنزل للشارع لقلب نظام الحكم".

وأضاف الباز: "يتجاهلون أننا أمام رئيس تم انتخابه مرتين، ودستور تم تعديله، والاستفتاء عليه، لكن نظام الحكم مزعل ناس صغيرين، فيقوموا بقلب نظام الحكم لمصلحتهم الخاصة، هؤلاء دخلوا في نزاع وخصام مع الدولة المصرية المستقرة بمؤسساتها".

أردف: "لو العالم ينظر إلى القابعين في تركيا على أنهم معارضون، فهذا خلل، هؤلاء خصوم يريدون قلب نظام الحكم".

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