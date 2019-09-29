نائب ايراني: اميركا أدركت مدى القوة الصاروخية لايران

لفت النائب في البرلمان الايراني ابوالفضل حسن بيكي إلى أن "اميركا والسعودية وحلفائهما في المنطقة أدركوا مدى القوة الصاروخية التي تمتلكها ايران جيدا"، مشيراً إلى انه "ينبغي لايران أن تواكب التقدم العالمي في مجال تصنيع الاسلحة لاسيما المجال الصاروخي".
وأشار إلى أن "العالم لاحظ إقرار اميركا بقوة ايران الصاروخية عقب استهداف طائرتها التجسسية حيث تنبهت الى مدى هذه القوة جيدا"، مشيراً إلى أن "قوة المقاومة بلغت حدّا جعل العديد من بلدان المنطقة يفكر في الدخول بهذه الجبهة"، مؤكداً أن "التكاتف والتعاضد بين المسؤولين والشعب يرفع البلاد الى مراتب رفيعة على الصعيد الدولي".
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