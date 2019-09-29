نائب ايراني: اميركا أدركت مدى القوة الصاروخية لايران

لفت النائب في البرلمان ال​ايران​ي ابوالفضل حسن بيكي إلى أن "​اميركا​ و​السعودية​ وحلفائهما في المنطقة أدركوا مدى القوة الصاروخية التي تمتلكها ايران جيدا"، مشيراً إلى انه "ينبغي لايران أن تواكب التقدم ​العالم​ي في مجال تصنيع ​الاسلحة​ لاسيما المجال الصاروخي".

وأشار إلى أن "العالم لاحظ إقرار اميركا بقوة ايران الصاروخية عقب استهداف طائرتها التجسسية حيث تنبهت الى مدى هذه القوة جيدا"، مشيراً إلى أن "قوة ​المقاومة​ بلغت حدّا جعل العديد من بلدان المنطقة يفكر في الدخول بهذه الجبهة"، مؤكداً أن "التكاتف والتعاضد بين المسؤولين والشعب يرفع البلاد الى مراتب رفيعة على الصعيد الدولي".