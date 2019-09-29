الغنوشي يدعو إلى عدم التصويت لأحزاب الثورة المضادة وللقوائم المستقلة

دعا رئيس ​حركة النهضة التونسية​ ​راشد الغنوشي​ إلى "عدم التصويت في ​الانتخابات التشريعية​ المقبلة، لما سماها "أحزاب الثورة المضادة" أو القوائم المستقلة"، معتبرا أن "ذلك تصويت لـ"الفوضى والمجهول"، مشدداً على ان "تاريخ الانتخابات التشريعية إما أن يكون تاريخ مناصرة الثورة أو العكس".

ولفت إلى ان "النهضة هي المرشح الوحيد الذي يمكن أن يحدث انسجاما في مستوى السلطة التنفيذية مع المرشح الأوفر حظا للرئاسة ​قيس سعيد​"، مشيراً إلى "إننا سنعلن حال فوزهم بالانتخابات عن استحداث الهيئة الوطنية للزكاة تكون منتخبة وتحت إشراف ​الدولة​ تفعيلا لهذا الركن الكبير من ثقافتنا لإعادة التوازن بين الفقراء و الأغنياء".