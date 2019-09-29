دعا رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى "عدم التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، لما سماها "أحزاب الثورة المضادة" أو القوائم المستقلة"، معتبرا أن "ذلك تصويت لـ"الفوضى والمجهول"، مشدداً على ان "تاريخ الانتخابات التشريعية إما أن يكون تاريخ مناصرة الثورة أو العكس".
ولفت إلى ان "النهضة هي المرشح الوحيد الذي يمكن أن يحدث انسجاما في مستوى السلطة التنفيذية مع المرشح الأوفر حظا للرئاسة قيس سعيد"، مشيراً إلى "إننا سنعلن حال فوزهم بالانتخابات عن استحداث الهيئة الوطنية للزكاة تكون منتخبة وتحت إشراف الدولة تفعيلا لهذا الركن الكبير من ثقافتنا لإعادة التوازن بين الفقراء و الأغنياء".
كانت هذه تفاصيل خبر الغنوشي يدعو إلى عدم التصويت لأحزاب الثورة المضادة وللقوائم المستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.