عبّر مصدر مسؤول في الخارجية ​السعودية​، "عن تأييد السعودية للجهود التي تبذلها ​جمهورية مصر​ العربية الشقيقة في سبيل ​مكافحة الإرهاب​، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها ​القوات المسلحة​ و​الشرطة المصرية​ شمالي ​سيناء​."

وأكد المصدر، "تضامن السعودية التام ومؤازرتها لمصر،مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، و​الشعب المصري​ الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية تعلن تأييد جهود مصر في مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.