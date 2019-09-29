جيروزاليم بوست: نتانياهو سيعيد تفويضه إلى ريفلين بعد عدم قدرته على تشكيل الحكومة

ذكرت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" الإسرائيلية أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ سيعيد تفويضه إلى الرئيس الاسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ بعد عدم قدرته على ​تشكيل الحكومة​". كان مكتب الرئيس الإسرائيلي أعلن ، يوم الأربعاء، أن ريفلين كلف نتانياهو ، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية ​الجديدة​.

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