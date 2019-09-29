زعيم المعارضة التركية يدعو إلى حوار مباشر بين أنقرة ودمشق

أعلن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي في تركيا، ​كمال كليجدار أوغلو​، إن إنشاء قناة اتصال مباشرة بين ​أنقرة​ ودمشق هو أسهل طريقة للتوصل إلى تسوية سلمية في ​سوريا​.

ونقلت صحيفة "حرييت" عن كليجدار أوغلو تصريحات أمام مؤتمر دولي حول سوريا نظمه حزبه في ​اسطنبول​، أكّد فيها ان "قناة التواصل بين أنقرة ودمشق هي أسهل طريقة للسلام"، مشيرا إلى أهمية استعادة السلام والاستقرار في سوريا للحفاظ على الهدوء في تركيا.

ولفت الى أن لدى كل من سوريا وتركيا تاريخا مشتركا وروابط ثقافية قوية، معربا عن أمله في استعادة الصداقة وعلاقات حسن الجوار بين البلدين.

واعتبر كليجدار ان يحق لتركيا محاربة المنظمات الإرهابية على ​الأراضي السورية​ من أجل ضمان أمنها، مشيرا الى ان "حرب تركيا ضد الإرهاب خارج حدودها حق مكفول بموجب الاتفاقات والالتزامات الدولية". مؤكدا أن أنقرة يجب أن تواصل جهودها ل​مكافحة الإرهاب​ من خلال "احترام السلامة الإقليمية لسوريا وإقامة علاقات مباشرة مع دمشق". واضاف ان "يجب ألا ننسى أبدا أن ​الشعب السوري​ وحده هو القادر على تقرير مستقبل سوريا".

كما اقترح زعيم حزب الشعب الجمهوري، إنشاء منظمة للسلام والتعاون في ​الشرق الأوسط​ بمشاركة تركيا و​إيران​ و​العراق​ وسوريا.