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شكرا لقرائتكم خبر عن "إحراج على الهواء".. خبير أمنى يفضح "مكملين" الإخوانية ويؤكد فبركتها للمظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت قناة مكملين الإخوانية لموقف محرج، عندما استضافت على الهاتف خبير أمنى جمال أبو ذكرى مساعد وزير الداخلية الأسبق عبر الهاتف، ليؤكد أن مشاهد المظاهرات التى ذاعتها قنوات الإخوان هى مشاهد مفبركة وغير حقيقية.
وقال الخبير الأمنى، خلال استضافته عبر الهاتف بالقناة الإخوانية، إن الشعب المصرى يقف بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى ويرفض الإرهاب والإخوان، وأن المصريين يقفون بجوار بلادهم، وأن ما تبثه قنوات الإخوان مجرد أكاذيب.
تصريحات الخبير الأمنى اثارت غضب المذيع الإخوانى الذى حاول المراوغة بأن الضيف لم يشاهد أعداد الذين نزلوا فى الشارع، ليقول فى النهاية بغلق الهاتف.
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