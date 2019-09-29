شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهمات للإعلام لمواجهة أكاذيب أعداء الدولة المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المعركة الآن بين الدولة المصرية وأعدائها الحقيقتين، هى معركة تغيب الوعى، وقد تغيرت أساليب الحروب، هذا ما أكد عليه الدكتور خالد رفعت صالح مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، مضيفًا: "جماعة الإخوان الآن مجرد اداءه فى أيدى أعداء مصر والذين يستهدفون تدميرها".

وتابع فى تصريحات خاصة: "الحرب الآن تشن علينا ليس فقط بتغيب الوعى بل تصل إلى تدمير الثوابت الوطنية، والعلاقة الثابتة والدائمة بين الشعب والجيش، ومحاولة استهدافها بطرق حقيرة، وأساليب متدنية".

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وشدد "رفعت" على دور الإعلام المصرى خلال هذه المرحلة، محددا 3 مهمات مطلوبة من الأعلام وهما كالتالى، أولا إيصال رسالة وفكر ورؤية الدولة لجموع الشعب، ثانيا إيصال مطالب الشعب واحتياجاته للحكومة، ثالثا نشر الوعى وإظهار وتحديد أعداء مصر، نظرًا لأن هناك تشوية من هو العدو، وأدوات وأساليب العدو لاختراق العقل المصرى، وكيف نحصن الشعب من هذه الأدوات.