كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: مقتل 32 إثر 113 هجوما في أفغانستان خلال يوم الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير، أن 32 شخصًا على الأقل قُتلوا وُجرح 123 آخرون في 113 هجومًا في جميع أنحاء أفغانستان في يوم الانتخابات الرئاسية. ووفقًا لوكالة بجواك للأخبار، أعلنت حركة طالبان الإسلامية مسؤوليتها عن 64 هجومًا على الأقل.

وأدلى المواطنون الأفغان بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب رئيس البلاد في الانتخابات التي شهدت حوالي 9.5 مليون شخص مسجلين للإدلاء بأصواتهم.

وقالتحركة" طالبان" في وقت سابق اليوم السبت، إن الجماعة منعت الوصول إلى أماكن الاقتراع في بعض المقاطعات، مما حال دون تصويت السكان المحليين.

في وقت سابق من اليوم، قُتل شخصان على الأقل وأُصيب 35 آخرون في الهجوم الذي وقع في مكان الاقتراع في مدينة قندوز شمال أفغانستان. وبحسب ما ورد وضع المهاجم متفجرات على دراجة وفجرها بالقرب من مركز الاقتراع.

وشنت حركة طالبان، التي هددت مرارًا وتكرارًا في وقت سابق بتعطيل الانتخابات الرئاسية الأفغانية، هجومًا على مدينة قندوز، التي ضعفت بشكل كبير بعد انتهاء التصويت. وحث الوضع غير المستقر في المدينة العديد من الناخبين على الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم.

إجمالاً، ذكر المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، إن الهجمات شملت عاصمة البلاد كابول، وكذلك مقاطعات كونار، وباكتيا، وباروان، وميدان وردك، وغزني، ولغمان، وبكتيكا، وخوست، ولوجار، وبلخ، وكابيسا، وجوزجان، وباميان، ونانغارهار، وبدخشان، وقندوز، وتخار، ونورستان، وهلمند، وهيرات، وقندهار، وفرح، وبادغيس، وفارياب، ودايكوندي، وزابل، ونمروز.

وفي الوقت نفسه، انتهت الانتخابات الرئاسية الأفغانية وبدأت بالفعل لجنة الانتخابات المستقلة (IEC) في فرز الأصوات.

ودعا الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم السبت، حركة طالبان لوقف الحرب مع استمرار الاعتداءات تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم.

وقال "غني": "أدعو حركة طالبان لنبذ العنف والانضواء في العملية السلمية، واستغلال هذه الفرصة التاريخية".

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وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت، اليوم السبت، إن وتيرة الاعتداءات التي شهدتها مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة الجارية كانت أقل من سابقتها، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة حدت من تحركات منفذي الاعتداءات.

وذكر وزير الدفاع الأفغاني، أسد الله خالد، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع بكابول، أن "العدو حاول منذ أسابيع بث دعاية مغرضة لمنع إقامة الانتخابات، ولكننا استطعنا الخروج من هذا الامتحان بنجاح".

وأضاف "كانت لدينا عمليات صغيرة بأنحاء من أفغانستان سقط فيها عدد من مواطنينا الأفغان قتلى و جرحى".

وأكد وزير الدفاع الأفغاني أن "اعتداءات العدو كانت أقل بالمقارنة مع الانتخابات السابقة".

من جانبه قال وزير الداخلية، مسعود أندرابي، في المؤتمر، "قواتنا الأمنية اتخذت الإجراءات الكفيلة التي حدت من تحركات العدو الذي نفذ 68 تحركاً ضد البرامج الانتخابية بكافة أنحاء أفغانستان".

وأفاد وزير الداخلية بـوقوع "قتيلين من الشرطة و 37 مدنيا جرحى"، كاشفا أنه "لم يتم إجراء الانتخابات في 38 مركز اقتراع".

وفي وقت سابق، صباح السبت، فتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين الأفغان لانتخاب رئيسا للبلاد.

وتجري انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يتولى 72 ألف رجل امن تامين الانتخابات.

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى وسط انتشار للآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.