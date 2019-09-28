كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد سيادتها على الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إن الإمارات دعت إيران إلى الحل السلمي للجزر الإماراتية الثلاث، ومع ذلك لم يتم الرد على هذه الدعوات".
وأعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبت، وجود وثائق تؤكد ملكية وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران.
وأكد أن الاتفاق النووي مع إيران لم يحقق التوقعات المنشودة بدفعها إلى مبادئ حسن الجوار.
وتابع: "كان لا بد للاتفاق النووي مع إيران أن يأخذ رأي دول المنطقة، ويتطرق لكافة سلوكياتها وتدخلها في شؤون الدول وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية".
وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أن العمل المتعدد الأطراف هو السبيل ضد التصعيد والتطرف والإرهاب وتحقيق السلم والأمن الدوليين".
وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة محاربة التطرف ونشر قيم التسامح.
وتطرق للجانب السعودي، قائلا: "الاعتداءات على السعودية وأخرها على منشآت أرامكو، لا تمس بأمن المملكة وحسب، بل تطال الاقتصاد العالمي".
ونوه بأن الإمارات ستواصل الجهود لتحقيق السلام في اليمن رغم الانتهاكات الحوثية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد بن زايد، أن القضية الفلسطينية هي قضية الإمارات المركزية، منوها بأن الإمارات تؤيد حلا شاملا للقضية الفلسطينية تتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد أن المسار السياسي هو السبيل لحل الأزمات في المنطقة، متابعا: "نؤمن أن السنوات المقبلة ستكون أفضل لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ويذكر أن بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والسودان وسبل تعزيزها في مجالات عدة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ74، من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، حيث تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية.
وقال وزير الخارجية الاماراتي - خلال اللقاء - إن بلاده تدعم السودان الشقيق في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره؛ بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة.
من جانبه، أكد حمدوك الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك؛ بما يعود بالخير على شعبي البلدين، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.