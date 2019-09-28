عمان: ندعو للحوار وعدم التصعيد في مضيق هرمز

دعا وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي،

للحوار وعدم التصعيد في مضيق هرمز.

وأعلن "بن علوي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وأشار إلى أن عمان ستواصل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأكد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة ضرورة استراتيجية لتحقيق السلام العالمي.

ويذكر أن بحث وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ونظيره السوري وليد المعلم، في نيويورك بالولايات المتحدة، عددا من القضايا الثنائية بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، فإن اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كان ابن علوي، وعلى هامش مشاركته في أعمال الدورة، عقد، في أوقات سابقة، لقاءات مع عدد من الوزراء العرب والأوروبيين.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وهذه الدول، وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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كما التقى الوزير العماني كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير والمبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التوصل للسلام في المنطقة والدفع بالجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف.

وكان ابن علوي زار دمشق، في يوليو الماضي، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات متوازنة مع أغلب الدول العربية، ولم تحذ حذو العديد من هذه الدول، التي قطعت علاقاتها مع دمشق، عقب اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم زار مسقط، في 28 مارس 2018، حيث افتتح المقر الجديد للسفارة السورية في العاصمة العمانية.