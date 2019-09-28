فريق سينغالي يضع الـ”كاف” في فضيحة جديدة ويرفض مواجهة الزمالك المصري – صور

رفض فريق بيتروسبورت السينغالي، خوض مباراته أمام الزمالك المصري، في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب قرار الـ”كاف” الأخير القاضي بنقل المباراة من ملعب “بيتروسبورت” إلى ملعب برج العرب،والذي تم اتخاذه في آخر لحظة من طرف الـكاف”.

وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن الفريق السينغالي، توجه، عشية اليوم إلى ملعب “بيتروسبورت”، في موعد انطلاق المباراة، وذلك من أجل توثيق حضوره في الملعب الذي كان مقررا أن تقام فيه، في الوقت الذي توجه فيه الزملك المصري لملعب برجع العرب.

ورفض الفريق السينغالي، كل الحلول التي اقترحت عليه من قبل النادي المصري، وكذا من طرف الـكاف،وهو الأمر الذي دفع الأخير إلى تأجيل اللقاء، لـ24 ساعة.

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من جانبه، قام الزمالك المصري، بإرسال حافلة خاصة للفريق السنغالي، كما حجز له فندقا خاصا، غير أنه رفض الانتقال إلى ملعب برج العرب.

واستند جينيراسيون فوت، على مجموعة من القونين في لوائح الـ”كاف”، بينما استند هذا الأخير لـ”الدواعي الأمنية” لنقل المباراة لملعب آخر.