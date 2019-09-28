كأس الـ”كاف”.. حسنية أكادير يتعادل مع الاتحاد الليبي ويضمن تأهله للدور الحاسم

تأهل فريق حسنية أكادير للدور القدم من كأس الـ”كاف”، رغم تعادله بدون أهداف، مع ضيفه الاتحاد الليبي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب “أدرار”، في إطار إياب الدور قبل الأخير المؤهل لدور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ودخل ممثل الكرة المغربية في هذه المنافسة، إلى جانب فريق نهضة بركان، المباراة عازما على تسجيل هدف التقدم، يسهل عليه المهمة في باقي الدقائق، غير أن الفرص التي أتيحت له لم تعرف طريقها للشباك.

في الجهة المقابلة، اعتمد الفريق الليبي، على اللعب الدفاعي، مع الاعتماد على الكرات المضادة، وهو النهج الذي لم يمكنه هو أيضا من التسجيل، لينتهي الشوط الأول، بالتعادل بدون أهداف.

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النصف الثاني من اللقاء، كان مشابها لسابقه، غلب الطابع التكتيكي على المقابلة، قلت المحاولات، وارتكز اللعب على وسط الملعب، غير أن الفريق الليبي كان خطيرا في آخر الدقاٌئق واتيحت له فرص خطيرة، كاد أن يحولها لأهداف.

لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف، ويضمن الفريق المغربي تواجده في الدور القادم، الذي سيكون حاسما للتأهل لدور المجموعات، مستفيدا من تعادله في مباراة الذهاب بتونس، بهدف لمثله.