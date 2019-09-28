السعودية تشدد على “اللباس المحتشم”.. وتُقرر فرض غرامات على “مخالفات الذوق العام”

أعلنت السعودية السبت أنها ستفرض غرامات على مخالفة “لائحة الذوق العام” ولا سي ما “اللباس غير اللائق” و”التصرفات الخادشة للحياء”، وذلك غداة إعلان المملكة أن ها ست صدر للمر ة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحية.

وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب عليها بغرامات مالية، وذلك غداة إعلان بدء المملكة بإصدار تأشيرات سياحية لمحاولة تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد التي تعتمد بشكل كبير على النفط.

ونقل بيان للحكومة السعودية عن وزارة الداخلية قولها إن اللائحة تفرض على الرجال والنساء ارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء العام. وإن للنساء حرية اختيار لباسهن شرط ان يكون محتشما.

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وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب أكد الجمعة أن المملكة ستخف ف من قواعد اللباس للنساء الأجنبيات وستسمح لهن بالتنق ل من دون ارتداء العباءة، لكن ه أشار في المقابل إلى أنه سيتوجب على الزائرات الأجنبيات ارتداء “ملابس محتشمة”.

وينظر إلى العباءة على أنها رمز للحشمة، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمح العام الماضي إلى تغيير محتمل في مسألة فرض ارتداء العباءة في الأماكن العامة، بعدما قال إن حشمة المرأة لا تعني ان ترتدي العباءة.

وتابعت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى التأكد من اطلاع السياح على قواعد السلوك في الأماكن العامة وتقي دهم بها.