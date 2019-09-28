85% من الغزّيين يعيشون تحت خطّ الفقر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر تقريرٌ للجنة الشّعبيّة لرفع الحصار عن غزة، أنّ 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، نتيجةً للحصار الإسرائيليّ على القطاع.

وقال رئيس اللّجنة الشّعبيّة، جمال الخضري، في بيان نشره مساء اليوم، السّبت، إنّ "معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار كحد أقصى، و65% معدل البطالة بين فئة الشباب".

وأوضح البيان أنّ "أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تزيد هذه القائمة بشكل يومي بسبب توقف مشاريع أساسية بسبب الحصار ".

وأشار الخضري إلى أن 100% من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، فيما يشهد القطاع بشكل يومي إغلاق محال تجارية أو شركات أو مصانع جراء الأوضاع الاقتصادية الأخطر منذ سنوات.

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وأوضح أنّ هناك نقصًا شديدًا في السيولة، فيما القوة الشرائية تتناقص يوما بعد يوم، وحالة من الجمود الاقتصادي علي كل الصعد والمستويات.

كذلك بيّن الخضري في البيان أنّ "من يتجاهل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، يتجاهل واقعًا كارثيًّا، ولا يريد أي يتجه لأي حلول"؛ وطالب الخضري، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.

ودعا إلى دعم دولي وعربي وإسلامي في جميع المجالات وخاصة الإنسانية منها، لضمان عدم الوصول لمرحلة الانهيار الشامل.

ويفرض الاحتلال حصارًا بريًّا وبحريًّا على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشدّده عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007.