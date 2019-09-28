مانشستر سيتي يسحق إيفرتون بثلاثية لهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين غابرييل جيسوس، رياض محرز ورحيم سترلينغ، وفي المقابل سجل هدف إيفرتون اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

أهدر مانشستر سيتي فرصتين سانحتين للتسجيل في غضون دقيقة واحدة، فمر محرز من اليمين قبل أن يمرر كرة أمام المرمى إلى غوندوغان الذي أصاب العارضة من مسافة قريبة وسط دهشة زملائه، قبل أن ينقذ الحارس جوردان بيكفورد محاولة من محرز في الدقيقة 11.

وقام سترلينغ بمجهود فردي مميز على الناحية اليسرى، قبل أن يقف مينا أمام كرته المرسلة باتجاه المرمى في الدقيقة 18، وهو ما رد عليه إيفرتون في الدقيقة 23، عندما ارتدت محاولة الأيسلندي سيغوردسون من الدفاع، إثر تمريرة متقنة من الناحية اليسرى عن طريق ديني.

وأثمرت سيطرة مانشستر سيتي عن هدف السبق في الدقيقة 24، عندما رفع دي بروين كرة عرضية ماكرة ارتقى لها جيسوس ووضعها برأسه نحو القائم البعيد.

وتصدى حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون لتسديدة سيغوردسون على دفعتين بالدقيقة 26، وأسقط سترلينغ الكرة لمحرز الذي سددها في مكان وقوف الحارس بيكفورد بالدقيقة 29.

Advertisements

وترك غوندوغان الكرة بطريقة فنية إلى محرز الذي سيطر بيكفورد على تسديدته السهلة بالدقيقة 33، وبعدها بلحظات عادل إيفرتون النتيجة، بعدما مرر أيوبي كرة بينية إلى كولمان في الناحية اليمنى من منطق الجزاء، فأسقطها الأخير من فوق الحارس باتجاه المرمى، ليتأكد كالفرت-لوين من دخولها الشباك برأسية.

وأثمر تبادل مميز للكرة بين محرز ودي بروين، عن وصول الكرة إلى جيسوس الذي سدد فوق المرمى بالدقيقة 44.

وحاول سيتي استعادة تقدمه في الشوط الثاني بعدما مرر سترلينغ الكرة إلى غوندوغان الذي حاول إيداعها في الزاوية اليسرى لمرمى إيفرتون قبل أن يقف أمامها المدافع مايكل كين، واقترب دي بروين من التسجيل في الدقيقة 49، لكنه هز الشباك الخارجية بعدما اختار التسديد في الزاوية الضيقة.

وصد الحارس إيدرسون بصعوبة رأسية مينا في الدقيقة 54، ورد سيتي في الدقيقة 60، عندما انفرد سترلينغ بحارس إيفرتون إثر تمريرة من محرز، بيد أنه سدد بجانب المرمى.

ودخل أغويرو مكان جيسوس في محاولة لتنشيط هجوم سيتي، وانتظر الفريق الضيف حتى الدقيقة 71، لاستعادة تقدمه، بعدما نفذ محرز كلة حرة مباشرة حول الحائط على يمين الحارس بيكفورد.

وأطلق البديل سيرجيو أغويرو تسديدة قوية علت مرمى إيفرتون الذي أجرى تبديلا هجوميا بإشراك المهاجم الإيطالي مويس كين مكان أيوبي، قبل أن يمرر ريتشارليسون كرة قصيرة ذكية إلى كالفرت-لوين الذي سدد من لمسة واحدة في وضع انفراد، بيد أن إيدرسون أخرج الكرة إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 76.

وواصل إيفرتون ضغطه بغية تحقيق التعادل، وأنقذ إيدرسون ببراعة يحسد عليها، رأسية من مينا في الدقيقة 79، قبل أن يترك سترلينغ بصمته بالهدف الثالث عندما تابع عرضية أغويرو السريعة المرتدة من الحارس، لترتطم الكرة في العارضة وتجتاز خط المرمى.