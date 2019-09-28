مُلتزِمةً بقرارت "المتابعة": سخنين تُتمّ التحضير للذكرى الـ19 لهبة القدس 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أتمّت بلدية سخنين، واللجنة الشعبية في المدينة، التحضير للذكرى الـ19 لهبة القدس والأقصى، التي تأتي يوم الثلاثاء المُقبل، حسبما أعلنت اللجنة الشعبية والبلدية في بيان، جاء عقِب اجتماعٍ بينهما، مساء السبت.

ودعى رئيس البلدية، صفوت أبو ريا، إلى إحياء الذكرى والالتزام بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية، والمشاركة الفاعلة في المسيرة المركزية في كفر كنا يوم الثلاثاء المُقبل.

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خلال الاجتماع، السبت

وأوردت البلدية واللجنة عدة قرارات بينها أنه "تقرر زيارة أهالي الشهداء، (عائلتي الشهيد عماد غنايم، والشهيد وليد أبو صالح)، حيث يتم الانطلاق من البلدية الساعة التاسعة صباحا، ليتم في الساعة العاشرة، وضع الأكاليل على أضرحة الشهداء، واستقبال الوفود ومن ثم التوجه إلى مدينة عرابة لوضع الأكاليل على أضرحة الشهداء" كذلك.

وقالت البلدية إنه تقرر "أن تكون مسيرة محلية في سخنين تنطلق الساعة الواحدة من قرب مسجد النور، لتجوب شوارع البلدة وتنتهي في ساحة البلدية (...) بعد انتهاء المسيرة ستنطلق الحافلات من ساحة البلدية إلى بلدة كفر كنا للمشاركة بالمظاهرة المركزية هناك".

وذكرت أنه "تقرر أن تكون كلمات صباحية من قبل ممثلين عن اللجنة الشعبية في المدارس الثانوية يوم الإثنين"، وذلك "من أجل تعزيز وتذويت الذكرى الخالدة عند أبنائنا الطلاب".