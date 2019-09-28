شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية توضح طبيعة تواصلها مع الميليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

أوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، طبيعة تواصل بلاده مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في إطار جهودها لتحقيق السلام في اليمن .

وقال شنكر في تصريح صحفي، أن تواصل بلاده مع الحوثيين تاتي في إطار تواصلها مع جميع الأطراف في اليمن .. معتبراً الميليشيات جزءاً كبيراً من المشكلة.

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وأضاف "الحوثيون يتلقون بشكل واضح مساعدات لوجستية وصواريخ من إيران منذ عام 2009، لذا فهم جزء كبير من المشكلة في اليمن، ولكن من الضروري أن يكونوا جزءاً من الحل".

غير أنه أكد أن بلاده لم تتحدث الميليشيات حتى الأن، ولكنها تتواصل معهم من أجل المفاوضات وستستمر ف ذلك .

وجاءت تصريحات الخارجية الأمريكية على خلفية الأنباء التي تحدثت عن لقاءات جمعت بين مسؤولين أمريكيين وقيادات في ميليشيا الحوثي الإنقلابية .