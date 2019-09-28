شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبات المنتخب الإسرائيلي يتدربن على كورنيش الدوحة والان مع التفاصيل

انطلقت بطولة العالم لألعاب القوي، أمس الجمعة، بمشاركة بعثة إسرائيلية تضم ثلاث لاعبا بعد تعذّر مشاركة لاعبتين إضافيتيين، وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإحدى اللاعبات الإسرائيليات، تقوم بالتمرين على كورنيش الدوحة، تحت حراسة دورية أمنية قطرية، مشيرا إلى أنه “لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وقطر”.

وانتقد رواد التواصل الإجتماعي التقاط مُراسل التلفزيون الإسرائيلي صورة لإحدى اللاعبات الإسرائيلية لدى وصولها مطار الدوحة، وهي ترتدي زيا يحمل العلم الإسرائيلي، موجها لها سؤال حول عدم إخفائها للعلم فقالت، “لماذا؟ إنني قادمة من أجل تمثيل بلادي”. وسبق للعديد من الرياضيين الإسرائيليين، أن شاركوا ببطولات دولية في قطر.