شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: الشرطة تفرق مظاهرة لحركة "السترات الصفراء" في تولوز والان مع التفاصيل

اشتبكت عناصر الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، مع متظاهرين تابعين للسترات الصفراءبمدينة تولوز جنوب فرنسا، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، فيما انضم متظاهري السترات الصفراء في باريس إلي مسيرة للمطالبة بالتصدي لظاهرة التغير المناخي.

وتم توقيف شخص واحد على الأقل خلال المسيرة التي انطلقت عصرا، ورفع خلالها متظاهرون لافتة ضخمة كتب عليها "سئمنا من البقاء على قيد الحياة. نريد أن نعيش". وأحرقوا مظلة أمام مطعم ماكدونالدز.

وفي العاصمة باريس انضم متظاهرون من "السترات الصفراء" إلى مسيرة للمطالبة بالتصدي لظاهرة التغير المناخي.

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وتأتي المظاهرة بعد يومين من كشف الحكومة الفرنسية مشروع موازنة عامة لسنة 2020 يلحظ فيها خفض الضرائب على الفرنسيين بمقدار أكثر من تسعة مليارات يورو. وجاء مشروع الموازنة نتيجة لـ"حوار وطني" أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة الاحتجاجات.

وتعهد ماكرون الذي فاز بالرئاسة الفرنسية في 2017 بإعادة البلاد إلى السكة المالية الصحيحة، لكن حركة "السترات الصفراء" أعاقت مشاريعه. وتتهم الحركة الاحتجاجية ماكرون بأنه نخبوي ولا يدرك المعاناة اليومية للكثير من الفرنسيين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حينما كان التحرك في أسابيعه الأولى، اشتبك محتجون مع عناصر الشرطة في الشانزيليزيه، ما دفع السلطات إلى منع المظاهرات في الجادة الباريسية الشهيرة. ونهاية الأسبوع تلك أوقفت الشرطة 900 شخص في أكبر حملة اعتقالات منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومة.