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الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في اليمن

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جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها لجهود السلام في اليمن، والمسار السياسي لحل الأزمات في المنطقة .

جاء ذلك في الكلمة التي القاها، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة .

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كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد تأييد بلاده للحل الشامل للقضية الفلسطينية الذي يضمن قيام دولة مستقلة .. مؤكداً أن الإمارات لن تتخلى عن حقنا بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران.

قال إن هجوم أرامكو لا يمس فحسب بل الاقتصاد العالمي .. لافتاً إلى أن إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، وأن الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوكها، مشددا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما وجه الشيخ عبدالله بن زايد من على المنبر الأممي تحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري؛ أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية للأبحاث، معتبراً أنه بهذه الخطوة الكبيرة تبدأ دولة الإمارات عصراً جديداً للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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