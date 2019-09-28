انتخابات رئاسية في أفغانستان .. وسط إنفجارات وتهديدات (طالبان)

كابول ـ د ب أ: ادلى مواطنو أفغانستان أمس بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لافغانستان، في ظل تهديدات أمنية كبيرة من حركة طالبان. وهناك أكثر من 6ر9 مليون ناخب أفغاني مسجل، وفقا لأرقام اللجنة المستقلة للانتخابات بأفغانستان. وتشكل النساء نحو ثلث عدد الناخبين.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية الإفغانية إنه تم نشر 72 ألفا من قوات الأمن لتأمين نحو 5 آلاف مركز انتخابي في مختلف أنحاء أفغانستان. يأتي ذلك فيما قُتل شخصان على الأقل وأصيب 17 آخرون في انفجارين وهجمات صاروخية في أفغانستان. وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون، عندما انفجرت قنبلة داخل مدرسة، كانت تُستخدم كمركز اقتراع في منطقة “سرخ رود” بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقا لما قاله عضو المجلس الإقليمي،سهراب قادري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووقع انفجار آخر داخل مسجد، كان يتم استخدامه كمركز اقتراع في مدينة قندهار، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا، من بينهم رجل شرطة، طبقا لما قاله مسؤول الشرطة الإقليمية، محمد قاسم أزاد. وأضاف أزاد أنه تم وضع العبوة الناسفة داخل مكبر الصوت بالمسجد. وحذرت طالبان كثيرا من أنها ستهاجم أي شخص يشارك في العملية الانتخابية. وفي رسالة بثها التليفزيون، دعا نائب وزير الداخلية الجنرال خوشال سادات المواطنين الأفغان إلى الخروج للإدلاء بأصواتهم. وأكد للناخبين أن قوات الأمن الأفغانية مستعدة لتوفير الأمن لهم.

وتشكل التهديدات الأمنية من جانب طالبان ـ التي رفضت الانتخابات وتصفها بأنها “مؤامرة”.