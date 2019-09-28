وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني : السلطنة تلعب دورا أساسيا بالمنطقة بسبب ثقة الجميع بها

خلال لقائه ابن علوي في نيويورك نيويورك ـ العمانية: التقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك معالي نيلس أنين وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني. تم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بمنطقة الخليج العربي ودور السلطنة الأساسي في المنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها وتنميتها .وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عقب اللقاء “اجتمعت بمعالي يوسف بن علوي أكثر من مرة في مسقط وبرلين وتحدثنا عن علاقاتنا الثنائية وهي علاقات جيدة، إننا ممتنون لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ولمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ولجهوده وحديثه مع مختلف الأطراف اليمنية ونحن نتعاون مع السلطنة في القضايا السياسية والإنسانية ” . وأضاف ” تطرقنا أيضًا إلى توترات الأخرى في المنطقة ، سلطنة عُمان تلعب دورا أساسيا ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي بل بسبب الثقة التي يضعها الجميع بها ” .

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