ابن علوي يبحث العلاقات الثنائية مع وزيري خارجية سوريا والنيبال نيويورك ـ العمانية:

شارك معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في أعمال المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته إدارة الشؤون السياسية وإرساء السلام التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في السودان. وأكد معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعم المنظمة للحكومةِ السودانية الجديدة فيما أعرب رئيسُ الوزراء السوداني عبدالله حمودك عن أمله في رفع السودان من قائمةِ الدول الراعية للإرهاب في المستقبل القريب .

الى ذلك، عقد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك جلسة مباحثات ثنائية مع معالي وليد المعلم وزير الخارجية السوري . بحثت الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتم تبادل وجهات النظر حول العدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة من الجانب السوري سعادة الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري وسعادة السفير الدكتور بشار الجعفري. يأتي ذلك في وقت اجتمع فيه معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أثناء مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع معالي براديب كومار وزير خارجية نيبال. جرى في الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهمية تعزيزها في الإطار الاقتصادي والاستثماري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة السلطنة .. مؤتمر إدارة الشؤون السياسية يناقش أوضاع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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