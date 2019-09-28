شهيد في غزة ومواجهات عنيفة مع الاحتلال بالقدس

القدس المحتلة ـ الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الشهيد ساهر عوض الله جير عثمان “20عاما” قد أصيب بجروح خطيرة خلال المواجهات على أطراف رفح جنوب القطاع. وقبل ذلك ذكرت الوزارة الصحة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 63 اصابة مختلفة، منها 32 بالرصاص الحي وإصابة 4 مسعفين.

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018 للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.

وفي القدس المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جامعة أبو ديس شرق المدينة. ونقلت وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية عن مصادر فلسطينية قولها إن “قوات الاحتلال داهمت البلدة، بعد قيام عدد من الشبان بمحاولة إحداث ثغرة في الجدار العنصري الممتد على أراضي الفلسطينيين، اندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال وامتدت إلى محيط جامعة القدس ومدخل بلدة السواحرة الشرقية”. وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الفلسطينيين والمنازل خلال المواجهات، ما أدى الى إصابة عدد من الشبان الذين تصدوا للاحتلال بحالات اختناق”.

وحسب الوكالة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين من بلدات دورا وديرسامت واذنا وصوريف في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ووفق الوكالة ، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.