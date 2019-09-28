الناقلة (ستينا إمبيرو) ترسو في دبي

دبي ـ عواصم ـ رويترز : رست الناقلة (ستينا إمبيرو) التي ترفع علم بريطانيا وكانت محتجزة لدى إيران لعشرة أسابيع في دبي أمس. وخرجت الناقلة ستينا إمبيرو من المياه الإيرانية أمس الأول، وقال مصور من رويترز إن الناقلة رست في ميناء راشد في دبي كان إريك هانيل الرئيس التنفيذي لشركة ستينا بالك المالكة للناقلة قال في وقت سابق لرويترز في ستوكهولم عبر رسالة نصية إن الناقلة “تقترب الآن أخيرا من الرسو في دبي” وذكرت ستينا بالك أن طاقم الناقلة سيخضع لفحوص طبية وللاستجواب في دبي قبل أن يعود أفراده إلى أوطانهم. وجرى الإفراج عن سبعة من بين أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصا هذا الشهر. وقال متحدث باسم ستينا بالك قبل رسو السفينة إن أفراد الطاقم الذين لا يزالون على متن السفينة من الهند وروسيا والفلبين. وأضاف “بطبيعة الحال معنويات الطاقم مرتفعة. سيخضعون للفحص على أيدي إخصائيين في مجال الطب بمجرد الرسو لكن القبطان أبلغنا بأنهم جميعا بصحة جيدة”. وجاء احتجاز السفينة الذي قالت السلطات الإيرانية إنه كان بسبب انتهاكات بحرية بعد هجمات على سفن تجارية أخرى في مياه الخليج في مايو ويونيو.