الداخلية تعلن اعتقال امرأة اثناء بيعها احدى الفتيات بالبصرة

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال امرأة اثناء بيعها احدى الفتيات بالبصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من خلال المتابعة الميدانية، تمكنت مفارز استخبارات مديرية الجريمة المنظمة في البصرة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحدى المتهمات غربي محافظة البصرة والتي تتاجر بالبشر".

واضاف انه "تم اعتقالها أثناء بيعها إحدى الفتيات مقابل مبلغ 8000 ثمانية آلاف دولار أمريكي"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوال المتهمة وإحالتها الى الجهات المختصة".