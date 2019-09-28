التعادل السلبي يخيم على ديربي مدريد بين الريال والاتلتيكو

ورفع الميرينجي رصيده لـ15 نقطة، متقدمًا بنقطة على غرناطة الذي قفز إلى الوصافة بعد فوزه على ليجانيس، ومثلهما على الهنود الحمر.

كالعادة، بدأ الديربي بتحفظ من كلا الفريقين لتفادي استقبال هدف مُبكر، باستثناء الهجمة المرتدة المنظمة للهنود الحمر، التي انتهت بتمريرة في ظهر المدافعين للمنطلق كالسهم نحو المرمى جواو فيلكس، الذي شق طريقه داخل منطقة الجزاء، وفي الأخير أطلق تصويبة أرضية زاحفة، لكن من سوء طالعه مرت بجوار القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا.



وفي الدقيقة 24، حاول فيتولو مغالطة الحارس البلجيكي بتسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة بقليل، ليأتي الرد المتأخر من توني كروس، بتسديدة قوية من خارج مربع العمليات، أمسكها الحارس يان أوبلاك بصعوبة على مرتين.

وعاد الدولي الألماني ليُكرر نفس المحاولة بالتسديد من خارج المنطقة كحل لضرب التكتلات الدفاعية، لكن أوبلاك واصل الصمود بإبعاد الكرة بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية، ليظهر بعدها فيلكس بتسديدة أخرى، ومُجددًا مرت بمحاذاة نفس القائم.

